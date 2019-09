Murro: “Manini debería disculparse y presentar su renuncia a la candidatura»

Foto: Informativo Carve

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro se refirió en Informativo Carve del mediodía a la posible formalización del excomandante en jefe del Ejército y candidato a la Presidencia por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, por la omisión a sus funciones públicas.

“Manini debería disculparse y bajarse de esta carrera” a la Presidencia opinó Murro, ya que tres generales del Ejército “dicen lo contrario” a lo que declaró y aseguran que “le pidieron que hiciera la denuncia penal por el asesinato de un preso político (Gomensoro), se reunieron dos veces con él, le dijeron las dos veces que hiciera la denuncia ante ese gravísimo hecho de terrorismo de estado”.

“Lo menos que debería hacer es pedirle disculpas a la población y presentar su renuncia a su candidatura, porque una persona con estos antecedentes no puede ser presidente de la República”, enfatizó Murro, quien agregó que el presidenciable de Cabildo Abierto “siga hoy acusando a la Justicia, en vez de explicar por qué no hizo lo que tenía que hacer es gravísimo”.

El ministro sostuvo además que “Manini dijo cosas no ciertas sobre la reforma de la caja militar y la reforma de la ley orgánica militar, y ahora se está probando que dijo cosas no ciertas y no hizo lo que tenía que hacer delante de un tribunal de honor de sus propios militares”.

En referencia a la propuesta del candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, sobre la posibilidad de no cubrir las vacantes de funcionarios públicos para generar ahorros y disminuir el déficit fiscal, el ministro declaró que «se está hablando mucho sin los debidos fundamentos. Para hablar de estas cosas hay que hacerlo con propiedad y conocimiento».