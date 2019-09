Manini: «Estoy convencido que la fuga de Morabito o la cocaína a Alemania, contó con la complicidad del poder”

Foto: Carla Colman

La situación de la seguridad pública “es insostenible”, afirmó el candidato presidencial por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos entrevistado en el ciclo de entrevistas, Panorama 2019.

El ex comandante en jefe del Ejército sostuvo que «hay una complicidad por omisión”, por parte del gobierno, “al no aplicar la ley de vigilancia de las fronteras» que permite a los militares participar del patrullaje. La iniciativa fue aprobada hace unos 10 meses por el Parlamento.

«Los Morabito van a estar en una cárcel de alta seguridad vigilada por los militares», subrayó el ex jefe castrense, quien hizo énfasis en la lucha contra el narcotráfico.

«No tengo pruebas, pero estoy convencido de que quienes manejan el poder, sea desde el gobierno o no, son cómplices de la fuga de Morabito” o del envío del cargamento de cuatro toneladas y media de cocaína que llegó a Alemania desde nuestro país.

Ponen preso a uno y se terminó el tema», ironizó Manini quien añadió que “creo interpretar el sentimiento de la gente”.

En este sentido, el entrevistado enfatizó que «queremos que se hagan las auditorías y las investigaciones que se han trancado en este gobierno, para detectar casos de corrupción».

Por otro lado, Manini puntualizó que informó “por escrito” al mando superior sobre la confesión que hizo Jose Gavazzo en cuanto a que hizo desaparecer a un militante tupamaro.

“El ex ministro (Jorge) Menéndez quedó con eso y nunca me hizo ningún comentario. Las comunicaciones fueron hechas como debían hacerse. Quien no lo hizo está a otro nivel pero prefiero no hablar del tema», dijo Manini en alusión al presidente Tabaré Vázquez.

El ex militar reiteró que «estoy totalmente tranquilo porque hice exactamente lo que había que hacer. Tengo conciencia que se trata de fuegos artificiales por el tiempo político. No veo posible que pueda ser formalizado».

Consultado sobre cuál es su opinión sobre un militar que participó en la desaparición de un preso político, el candidato respondió que es alguien que «se equivocó».

Manini puntualizó que “vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder hallar más restos óseos». Destacó que «el apoyo popular a las FFAA es evidente” y que está “de acuerdo” en que la búsqueda de Desaparecidos se transforme en una política de Estado.

«Tengo varios nombres para un futuro ministro del Interior, pero no los voy a dar. Puede ser un policía que entienda el problema de la seguridad y de la carrera policial que no rompa las cadenas de mando. La policía hoy está peor gestionada que nunca, está sin el respaldo necesario», precisó Manini.

Sobre el abigeato, el ex militar consideró que «hay un Estado cada vez más ausente, especialmente en las zonas rurales”, y propuso como forma de combatir el robo de ganado, “potenciar las comisarías de campaña y establecer un mecanismo de serenazgo”.

Finalmente, sostuvo que «si nos tocara participar desde el Parlamento o el Poder Ejecutivo, queremos ser parte de la solución y no del problema».