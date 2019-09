De cada 4 asalariados formales, uno es funcionario estatal

Foto: Ad Hoc / Javier Calvelo

El conductor de Informativo Carve a las 7, Nicolás Lussich analizó el debate sobre el número de funcionarios estatales, luego de las discusiones políticas sobre el asunto, ocurridas en las últimas semanas.

Citando datos elaborados por Equipos Consultores, en base a cifras de la Encuesta Continua de Hogares del INE, Lussich señaló que casi 1 de cada 4 asalariados formales, es estatal. “En Uruguay hay casi 1 millón 600 mil trabajadores empleados, de los cuales 70% son asalariados, siendo el resto cuentapropistas y otras categorías”, explicó. “De los asalariados, hay unos 150.000 que son informales, siendo los formales casi 1 millón 40 mil. Allí se ubican todos los funcionarios estatales (casi 250.000, según la Encuesta). Dicho de otra forma: casi 1 en cada cuatro asalariados formales es estatal”.

Según Lussich “es una proporción importante; los asalariados formales son el núcleo central del empleo y los que sostienen, en buena medida, los aportes al Estado. Que haya 1 funcionario estatal por cada 3 asalariados formales no estatales parece una proporción alta, en cualquier circunstancia”. Agregó que “el presupuesto para los salarios de los estatales lo financia el resto de la economía; y no quiero decir con esto que los estatales estén ‘colgados’ del resto, pero en lo estrictamente presupuestal, dependen del aporte de los no estatales”.

El conductor de Informativo Carve agregó que más allá de si es mucho o poco, es insoslayable considerar también las condiciones de estabilidad muy superiores que otorga trabajar en el Estado. “No quiere decir que no haya desvinculaciones, pero la estabilidad es muchísimo mayor, mientras los trabajadores en el giro general de la economía están expuestos a problemas de mercado, comerciales o al cierre de empresas, como ha ocurrido en los últimos años. Las condiciones son el día y la noche”, concluyó.