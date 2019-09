Mercado del gordo con “poco ganado disponible” y “buenos precios”

Foto: El País

El mercado de haciendas gordas continúa con una “firmeza inusitada” debido a una “cantidad de sucesos” que se desencadenaron en los últimos años, lo que da lugar a una “escasa oferta”, “interesante demanda” y “buenos precios” por los vacunos.

El director del escritorio Andrade Rodríguez Ltda., Luis Aparicio Andrade, dijo a Valor Agregado que en estas semanas “hay poco ganado gordo de campo disponible”, mientras “los verdeos están atrasados y recién están comenzando a tomar vigor”. Todo hace que la oferta sea “muy chica” para las pretensiones de los frigoríficos.

Andrade explicó que los animales de campo que han ido quedando “son aquellos que los productores han aguantado por los buenos precios”, en ese sentido dijo que las referencias del mercado son las que marca la Asociación de Consignatarios de Ganado.

El consignatario de Durazno confirmó que el escritorio ha concretado ventas de novillos especiales en US$ 4,05 a la carne, valores que “nunca pensamos para esta época del año”, y de vacas en US$ 3,85 y US$ 3,90. “Son todos animales con buenas terminaciones y rendimientos. Espero que los precios se sostengan por mucho tiempo”, cerró.