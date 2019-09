Michelini: Huidobro ingresó testigo a batallón a espalda de militares

Foto: Informativo Carve

El coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, Felipe Michelini conversó con Informativo Carve del mediodía sobre el hallazgo de un nuevo esqueleto en el Batallón de infantería número 13, que según fue confirmado, pertenece a un hombre.

Michelini defendió la gestión del exministro de Defensa Nacional Eleuterio Fernández Huidobro y su trabajo en pro del hallazgo de restos de detenidos desaparecidos, ante algunos cuestionamientos de organizaciones de familiares que señalaron que en varias oportunidades fue un estorbo para la investigación. En esta línea Michelini contó que Huidobro permitió el ingreso de un testigo y “dos o tres camionetas” a un recinto militar sin que el guardia de puerta ni el comandante de la unidad supieran quien era esa persona.

El coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia aseguró que nunca se dejó de buscar en el batallón 13, aunque agregó que se ha alternado en las zonas, debido a la escasez de maquinaria y personal.

Consultado sobre las declaraciones del antropólogo y arqueólogo, José María López Mazz, quien aseguró en Informativo Carve del mediodía que hay galpones donde no se excavó y seguramente haya detenidos desaparecidos enterrados, Michelini sostuvo que se investigó sobre esta base pero se descartó por falta de pruebas.

“Destruir eso (los galpones) a efectos de buscar ascidias no parece razonables. Uno tiene que hacer la búsqueda en una lógica de razonabilidad. Lo que hicimos fue pedir una prueba a la Facultad de Ingeniería, que lo hizo con los medios a su alcance, y no encontró inconsistencia. Después se trajo el equipo argentino de antropología forense,que es uno de los institutos con mayor experticia de casi treinta años en el mundo entero, se trajo radares y ellos entendieron que no había méritos para excavar esos galpones”, señaló el abogado.