Lácteos se valorizaron 2% en Fonterra, tras tres bajas consecutivas

Foto: Rurales El País

El precio de los productos lácteos se recuperaron 2% en la segunda licitación de septiembre de Fonterra, después de tres bajas consecutivas. Con una comercialización de 37.345 toneladas, el valor promedio se posicionó en US$ 3.303 por tonelada.

En los últimos diez remates la cotización media de los productos se desvalorizó 10%, sin embargo la plataforma neozelandesa, con esta venta, cierra el mes con un quiebre en una extensa tendencia negativa.

La leche en polvo entera, el principal producto exportado por Uruguay, subió su valor 1,9% hasta los US$ 3.133 por tonelada, y mantiene un equilibrio con pequeñas correcciones positivas y negativas. Además se ubica lejos de la menor cotización de los últimos doce meses, que fue en noviembre, de US$ 2.599 por tonelada.

El resto de los productos también aumentaron su referencia. La leche en polvo descremada incrementó 3,4% y se posicionó en US$ 2.599 por tonelada, la manteca 2,7% (US$ 4.129 por tonelada) y el queso Cheddar 0,4% (US$ 3,846 por tonelada).