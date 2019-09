Giachero: el sistema es “ineficiente» y «no se hace cargo» del bullying que sufren muchos niños

Foto: El País

La psicóloga Silvana Giachero, quien atenderá a partir de los próximos días a Fausto Gabito, el niño de 12 años que denunció a través de un video, un caso de bullying sufrido en la UTU Alfredo Zitarrosa (Ciudad del Plata), conversó con Informativo Carve de cierre sobre este caso, y aseguró que la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) no es eficiente a la hora de brindar respuestas a los menores que padecen esta situación.

La profesional desmintió que Fausto faltara a clase por recomendaciones médicas. “Le pidieron a su pediatra que lo certificara de acá a fin de año y él se negó rotundamente porque es un chico saludable. El hecho de que se exponga que tiene una enfermedad psiquiátrica me parece aberrante” porque es mentira, sostuvo, ya que el menor lo que padece es un caso de estrés agudo, producto de la situación a la que se vio sometido en los últimos meses.

Además reconoció que no está al tanto de la existencia de un protocolo en el ámbito educativo para enfrentar estos casos, y agregó que en el caso de que los educadores tengan uno, en este caso en particular no se activó.

Giachero dijo que claramente existió y existe inoperante del sistema frente a estas situaciones, ya que «solamente en un 1% de los casos el colegio asume la responsabilidad y toman medidas para sancionar a los hostigadores», lo que provoca que Uruguay esté en el puesto número catorce de los veinte países con más bullying en el mundo.

“No es el primer caso en el que las autoridades mandan a estudiar a la casa. No es el primer caso que las autoridades dicen ‘bueno cámbialo de colegio’. No se ataca el problema. Es mucho más fácil revictimizar a Fausto y a su familia que hacerse cargo de que todos somos parte de este problema”, enfatizó la especialista.