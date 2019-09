Negocios con Venezuela: director de OPP admitió “desprolijidades”

Foto: Carve

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Álvaro García dijo que a partir del próximo lunes pedirá licencia a su cargo hasta las elecciones para dedicarse de lleno a la campaña electoral.

García explicó sus dichos respecto la propuesta Uruguay 2050 al afirmar que hubo una caída en la industria textil y el sector pasó a “segundo plano” con respecto a otros. “Nunca dije que la lana no tiene futuro, no lo dije porque no lo pienso. Lo que hice fue leer un gráfico que trata el consumo de fibras a nivel mundial. Lo que dije el sintético le ganó a la lana y eso es así”, argumentó.

Con respecto a la deuda de Venezuela con Tamberos: Gracía señaló que aunque le duele mucho la situación fue “un negocio entre privados. “Hubo varios que se jugaron a un mercado, que era un mercado riesgoso”, señaló. La deuda es de e US$ 30 millones.

“No estuve en todo el gobierno de (José) Mujica, trabajé en Argentina. Los gobiernos tratan de abrir los caminos y los privados hacen los negocios”, señaló. Consideró que “fue medio desprolijo todo”.

García admitió: “Hay muchas cosas de Venezuela que no me gustan”. Dijo que en el pasado Hugo Chávez “repartió petrodólares por todos lados”, incluso en Uruguay donde se ayudó al Hospital de Clínicas.

En tanto, García dijo que “no hay ningún plan para aumentar impuestos” en un eventual cuarto gobierno del Frente Amplio. “No está establecido un aumento de impuestos”, señaló sobre la discusión instalada respecto a la carga impositiva a partir de un discurso del candidato oficialista Daniel Martínez en ADM.