Larrañaga: “La ministra de Educación y Cultura no tiene ni educación ni cultura”

Foto: Informativo Carve

El senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga conversó con Informativo Carve del mediodía sobre la situación política y social del país, de cara a las elecciones nacionales de octubre. En esta línea, el legislador apuntó que no descarta que su partido haga acuerdos políticos con Cabildo Abierto e incluso con el Frente Amplio, en algunos temas.

El senador criticó la postura que están tomando varios ministros, ya que, en su opinión, se dedican a hacer campaña en vez de gobernar. «Las expresiones de la ministra de Educación y Cultura, que no tiene educación ni cultura, y que termina diciendo cualquier cosa. El ministro de Trabajo, Murro, expresando que no va a haber aumento de salario para los trabajadores, Roballo argumentando que no vamos a continuar la política vinculada a la búsqueda de los restos de los desaparecidos» demuestran que en octubre “y en la segunda vuelta va a poder esperarse cualquier cosa”.

El senador criticó la postura que adoptó el oficialismo en cuanto a la reforma constitucional “Vivir Sin Miedo”. “Hace diez meses el gobierno creó la guarda de frontera que le da funciones de policía a todas las Fuerzas Armadas, en una superficie de más de 34.000 km2, un sexto de la superficie territorial del Uruguay”, enfatizó.

Sobre este tema Larrañaga opinó que “el gobierno, contrario a principios republicanos, interfiere en la campaña, de manera ostensible, y no quiere confesar a través de la reglamentación que Larrañaga tiene razón en cuanto a poder utilizar militares en funciones de policía”

Larrañaga sostuvo que el Frente Amplio desaprovechó la bonanza económica por la que pasó el país durante los primeros años en los que gobernó. En esta línea opinó que “no es cierto lo que dice Astori que la bonanza la hicieron crecer ellos. No voy a negar que quizás tuvieron un empuje al desarrollo externo y a ese crecimiento que venía de afuera y potenció el país, pero él no puede olímpicamente desconocer” el déficit de Ancap y las irregularidades de ASSE.