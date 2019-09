Cámara de Industrias: medidas del gobierno “no mueven la aguja”

Foto: El País

El asesor de la Cámara de Industrias del Uruguay Sebastián Pérez dijo a Informativo Carve de las 7 que “varias de las medidas anunciadas por el gobierno para estimular la economía ya estaban implementadas”.

Las medidas fueron anunciadas en conferencia de prensa por el ministro de Economía Danilo Astori. “Lo nuevo es el beneficio para el sector automotriz de la exoneración de arancel de las partes, que permite mayor competitividad”, señaló el asesor de la Cámara de Industrias.

Pérez dijo que estas medidas “son positivas, pero no mueven la aguja” del panorama industrial. “Estamos en una situación compleja desde el punto de vista productivo, con problemas de competitividad, con costos alto, con Argentina que no ayuda y Brasil que no repunta”, indicó. En ese marco, concluyó que el 2019 se está presentado como un “año difícil”.