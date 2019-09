Presidente Sociedad de Radiología: «Creemos que los radiólogos efectivamente facturan más horas de las que trabajan»

Nicolás Sgarbi reconoció que esta situación irregular ocurre «por lo menos desde los últimos 10 años»



El presidente de la Sociedad de Radiología e Imagenología del Uruguay, Nicolás Sgarbi, dijo en entrevista con Así nos va que los médicos radiólogos sobrefacturan horas de trabajo en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE): «Creemos que los radiólogos efectivamente facturan más horas de las que trabajan».

Además, destacó que esto ocurre «por lo menos desde los últimos 10 años». Sgarbi reconoció que la brecha salarial entre el sector público y el privado fue «uno de los factores» que llevó a se implementara la sobrefacturación: «El otro fue la productividad, porque en ASSE la productividad es mucho más alta que en el sector privado».

«La Sociedad de Radiología, desde el momento en que este problema aparece, no ha hecho más que reconocer que esto es una situación irregular. Si se demuestra que es así -como todo parece indicar- no estamos de acuerdo con que esta situación irregular se mantenga», agregó.

Sgarbi también explicó por qué ningún radiólogo se anotó al llamado que realizó el Hospital Pasteur para cubrir cargos de alta dedicación: «Las personas que se pretendían anotar a cargos de alta dedicación no tenían muy claros cuáles eran los horarios. Cuando no les es atractivo el sueldo y las condiciones laborales, a veces los profesionales optan por no anotarse».

En tanto, afirmó que «el 100% de las guardias de radiología» en ASSE son de retén. «La hora de retén vale un tercio de la guardia presencial», aseguró.

Escuche la entrevista completa que brindó Nicolás Sgarbi a Así nos va