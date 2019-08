Frigorífico Concepción retoma las ventas de carne vacuna a Rusia

Foto: 5 días

Después de lograr la habilitación tras varios meses de suspensión, la empresa paraguaya Frigorífico Concepción retomará las exportaciones de carne vacuna a Rusia.

Según informó Faxcarne y El Agro, la empresa tiene proyectado aumentar la faena a una capacidad del 75%.

Más allá del retorno a las actividades, la publicación asegura que el mercado ruso no muestra la fortaleza que los exportadores regionales esperaban en la previa de su zafra de compras para que los embarques lleguen en diciembre.

De acuerdo a lo difundido por Faxcarne y El Agro, Brasil mantiene referencias de US$ 3.900 a US$ 4.000 (valor CIF) por tonelada de chuck & blade y unos US$ 4.300 por tonelada para la rueda. Paraguay está unos US$ 300 por debajo de esa cotización.

En el caso de las menudencias, los exportadores pretenden unos US$ 1.400 por el mix de corazón e hígado, pero los importadores llegan como máximo a US$ 1.200 CIF, con el argumento de que Argentina “vende a esos valores”, explicó un trader paraguayo.