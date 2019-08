Engler sobre su despido del Cudim: «Espero que el presidente Vázquez tome cartas en este asunto»

Foto: Presidencia



El investigador, fundador y exdirector del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim), Henry Engler, informó ayer que fue despedido del organismo. «Me despidieron. Me borraron del BPS. Surgió bastante rápido. Quedé colgado de un pincel y me sacaron la escalera», dijo el médico en Radio Universal.

Engler dijo a Así nos va que planteó que los profesores que pasaran los 70 años trabajaran la mitad del horario. «Me pareció que dejáramos una parte de las tareas, de tomar decisiones de tipo administrativo y ejecutivo, y que los veteranos pasáramos a ser los consejeros y los que investigamos más», señaló Engler y acotó: «Eso no fue entendido me parece». El académico sostuvo que hizo este planteo al presidente de la República, Tabaré Vázquez, y el mandatario lo «aceptó».

En noviembre de 2018 Engler dejó su posición de director del organismo. A su vez, según relató, se formó una dirección con un nuevo representante de la ANII, un nuevo representante del Ministerio de Salud Pública y una nueva representante de la Universidad de la República. «El nuevo director consultó a un estudio jurídico y empezaron a decir que si dejaba el Cudim como director general no tenía derecho a seguir», señaló Engler y aunque agregó que en el momento que pasó a ser solamente investigador principal y asesor «se había consultado a un abogado y él había dicho que no había ningún impedimento de que yo siguiera trabajando en Cudim».

«Nadie viene a decirme ‘hay un problema, vamos a discutirlo'», sostuvo el académico y acotó: «Es una canallada tremenda»

«Tengo una muy mala impresión del afán de los sillones, si dejo un puesto significa que no esoty aferrado; pero cómo se interpreta que yo deje el lugar a los más jóvenes y vienen como un huracán a agarrar las cosas y sentarse. Es una forma de ejercer poder, es la ambición humana que se desata en determinado momento, se pone por encima de todo», dijo Engler. «Me da mucha pena y no me lo esperaba», dijo.

«Yo sigo siendo investigador, no quería dejar la investigación; pero la caída del sillón parece que es algo que no se perdona en Uruguay», consideró el fundador del Cudim y agregó: «Tenemos una serie de investigaciones que para la gente son muy importantes que estamos por largar. ¿Qué vamos a hacer con las investigaciones? ¿Que se encargue otra persona, aunque yo las empecé pero no las puedo terminar?».

«Hay que ver qué está motivando esto que está fuera de control. No condice con las actitudes que hemos tenido siempre, de hablar entre nosotros y solucionar los problemas. ¿Qué pasa con la ética y la necesidad de no tener este tipo de conflicto?», concluyó.

Escuche la entrevista completa: