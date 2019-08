Gustavo López (UP): “14 años después de la llegada del FA los ricos son más ricos que nunca, y los pobres son apenas menos pobres”

Foto: Informativo Carve

El candidato a la vicepresidencia por Unidad Popular, Gustavo López pasó por los estudios de Informativo Car ve del medio día para hablar sobre las propuestas del partido de cara a octubre, entre las que se destacan la estatización de la banca privada, la supresión del sistema mixto de jubilaciones, una reforma tributaria y la eliminación de las Afaps, entre otras.



El objetivo del partido es “colocar en el debate de la campaña política un programa alternativo” porque advierten que “esta es la campaña política más pauperizada en materia de ideas en la historia del Uruguay. Estamos viendo una campaña llena de rostros maquillados, gigantescos publicárteles, creativos jingles y ausente de ideas concretas”, señaló López.

“Talvi da la impresión de que tiene más deseos de ser el presidente de Chile que de Uruguay” ya que todas sus referencias se centran en lo hecho en este país, opinó el entrevistado.

López enfatizó que durante el período 2004-2015 Uruguay vivió un crecimiento económico, en el cual el gobierno consiguió crecer y aseguró su estabilidad. Sin embargo, luego de este período “la realidad cambió drásticamente” generando pérdida de empleos. “14 años después de la llegada al gobierno del Frente Amplio, con mayorías parlamentarias y el mayor nivel de legitimidad popular que nunca antes haya tenido un gobierno, los ricos hoy son más ricos que nunca, y los pobre en el mejor de los casos son apenas menos pobres”, señaló.

El candidato a vicepresidencia cuestionó los criterios estadísticos utilizados por el Gobierno. “Estoy construyendo una realidad que luego no condice con la realidad concreta”, manifestó López, quien polemizó sobre quiénes son los que más consumen en el país. “Hay 240 mil uruguayos viviendo en asentamientos irregulares, no creo que pasen por el peaje muchas veces, no creo que viajen muchas veces”, añadió.