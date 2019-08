Médico del presidente: Vázquez «va a terminar el período de gobierno muy bien»

«Él sabe de la evolución de esta patología tomada en etapas tempranas lo que lo hace sentirse muy optimista», dijo a Así nos va el médico del presidente.



El presidente de la República, Tabaré Vázquez, informó en conferencia de prensa que le fue detectado un nódulo pulmonar con características malignas.

“Debo agregar que me siento perfectamente bien, no he tenido ningún síntoma ni signo atribuible a esta situación, esto ha sido un hallazgo imagenológico producto de los estudios periódicos que me hago y que es bueno que todos los ciudadanos se hagan para lograr prevenir o avanzar en los diagnósticos de las enfermedades”, dijo.

El mandatario afirmó que su médico personal, Mario Zelarayán, será quien canalice la información con respecto a su salud. Zelarayán fue quien advirtió que había valores que no estaban bien en un examen de sangre de rutina que se hizo el primer mandatario. Fue entonces que Vázquez se realizó un estudio imagenológico en la clínica COR que confirmó que tiene un nódulo en el centro del pulmón derecho con características muy firmes de ser un cáncer maligno.

Zelarayán dijo a Así nos va que «por las características tomográficas es un tumor sólido, no es un quiste, y tiene características de malignidad». El médico indicó que con los próximos estudios van a definir el «tipo de malignidad», y para eso se le realizará una biopsia. Vázquez deberá internarse uno o dos días, entre jueves y viernes.

«No se descarta ningún tratamiento», sostuvo Zelarayán. «En principio, como es un tumor chico y no tiene síntomas, esperemos que la respuesta al tratamiento sea muy buena. Creemos que no va a ser necesario que salga de funciones», agregó.

El médico señaló que la genética «pesa poco» en este caso. «En el cáncer de pulmón el principal causante es el cigarrillo, a pesar de que él hace más de 50 años que dejó de fumar», dijo Zelarayán y señaló que «estas son las consecuencias» de ser fumador pasivo durante muchos años.

Se anunció que se formará un equipo médico para llevar adelante el tratamiento del presidente, pero Zelarayán señaló que «no está totalmente resuelto» quiénes lo integrarán porque va a depender del tipo de tratamiento que requiera. De todas formas advirtió que tienen la intención de mantener en reserva los nombres de los profesionales para «dejarlos trabajar tranquilos».

