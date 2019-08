Aviaga pedirá a cancillería que solicite acciones a nivel internacional por situación de la Amazonia

Foto: Informativo Carve del mediodía

La senadora del Partido Nacional, Carol Aviaga anunció que en esta jornada presentará una nota al Ministerio de Relaciones Exteriores solicitándole que pida acciones a nivel internacional por los incendios que se están desarrollando en la selva Amazonia, que registró más de 72.800 focos, según datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial.

“La comunidad internacional está de espaldas a lo que está pasando en la Amazonia, que está prendida fuego hace 16 días, y está descontrolado”, agregó la legisladora, quien es reconocida por su militancia en cuestiones sociales y medioambientales.

“A mí me preocupa el asunto del agua, el fracking es una de las principales amenazas”, enfatizó Aviaga. En esta línea la senadora contó que en 2017 se aprobó una ley de moratoria por la cual el Poder Ejecutivo debía crear una “comisión científica evaluatoria” que tiene como objetivo estudiar “si era posible o no hacer fracking en Uruguay”, y destacó que a casi dos años de aprobada esta ley no hay señales de que se haya formado esta comisión.

Los temas medio ambientales son fundamentales para Aviaga, por lo que enfatiza que estos los temas deberían estar más presentes en la campaña política. Además opinó que debería crearse un nuevo ministerio destinado únicamente para este asunto, separado del de Vivienda y Ordenamiento Territorial.