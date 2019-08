Precio de la leche en polvo entera aumentó 2,1% en remate de Fonterra

La segunda licitación de agosto de Fonterra registró una nueva baja, la segunda consecutiva, del orden del 0,2% y suma en los últimos once remates una reducción del precio del 5,1%. El valor promedio de la canasta de productos se posiciona en US$ 3.255 por tonelada.

La leche en polvo entera, el principal producto exportado por Uruguay, se recuperó y logró una valorización del 2,1%, dejando la referencia en US$ 3.100 por tonelada comercializada.

Más allá de la suba, la leche en polvo entera registra una tendencia negativa de precios desde el segundo remate de marzo a la fecha, cuando cotizaba US$ 3.317 por tonelada.

El resto de los productos lograron bajas a excepción del queso Cheddar que incrementó su valor 0,8% a US$ 3.857 por tonelada. El precio de la leche en polvo descremada decreció 0,3% (US$ 2.478 por tonelada) y la manteca 3,4 (US$ 4.025 por tonelada).