Michelini dijo que Talvi «está estafando a su electorado»

Foto: www.subrayado.com.uy

Lo del Gucci “fue una buena idea mal manejada”, dijo a Informativo Carve a las 7 el senador del Frente Amplio, Rafael Michelini en referencia a la polémica generada por la aceptación del candidato Daniel Martínez de que el cantante de música tropical abriera una lista a Diputados y Senadores.

El senador explicó que fue una buena idea “conseguir a alguien que tiene arrastre en sectores donde la política no llega”.

Por otro lado, el legislador no descartó que el oficialismo pueda ganar las elecciones y precisó que «las encuestas de setiembre van a marcar la votación que habrá en octubre».

Estimó Michelini que si el Frente no llega al 42% quedará en una “situación delicada” de cara al balotaje de noviembre.

Si llega al 45% en octubre, “tiene chances altas de ganar” en la segunda vuelta y si logra “un par de punto por encima, queda con la posibilidad de lograr mayorías parlamentarias”.

Si esto último no se logra, el Frente Amplio “tiene capacidad de encontrar un socio que tenga tres o cuatro diputados”, necesarios para logar la mayoría parlamentaria que le permita sacar adelante proyectos de ley en la Cámara Baja.

“También se podrían buscar acuerdos puntuales por cada proyecto de ley”, explicó Michelini.

Sobre el fenómeno electoral que ha generado el candidato colorado Ernesto Talvi, el líder del Nuevo Espacio manifestó que “no es una persona de izquierda, es más, expresa una sensibilidad del mercado, muy fuerte”.

Añadió que “el uruguayo eso lo rechaza, cree en la contención, en la red que contiene a la sociedad”, mientras que el mercado “no solo no soluciona las cosas, sino es cruel”.

Sostuvo que las preferencias que exhiben las encuestas hacia Talvi pueden cambiar “cuando al electorado que él apunta se dé cuenta que lo está estafando”.

Explicó que el candidato colorado “le apunta a un electorado que cree en el Estado cuando él no cree en el Estado. Cuando hablo de estafa me refiero a que le está vendiendo algo que la gente no quiere comprar”.