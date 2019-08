Ceretta: «Siempre que se llega a estas situaciones límite aparece el medicamento»

Foto: Captura de TV



El juez civil Alejandro Recarey denunció penalmente por desacato al Ministerio de Salud Pública (MSP) luego de que el ministro Jorge Basso no concurriera a una audiencia convocada por el magistrado, según informó el diario El País. Basso había sido citado a declarar luego de que el ministerio no comprara medicamentos de alto costo solicitados mediante recursos de amparo y dejara pasar los plazos.

El magistrado había convocado al ministro y al presidente del Fondo Nacional de Recursos (FNR) -cargo que también recae sobre Basso- a partir de un recurso de amparo en particular, pero atento a la existencia de varios casos de similar incumplimiento. Basso había dicho el miércoles, en conferencia de prensa, que «hay muchos medicamentos que no se entregan porque o no están registrados en el país, o porque están registrados para otras enfermedades y no para la enfermedad que se solicita».

Juan Ceretta, abogado y profesor de Consultorio Jurídico y Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, dijo a Así nos va que ya existían «dos intimaciones realizadas al ministerio donde incluso se hacía mención a esta eventualidad, podía ocurrir esto si no se daba una respuesta satisfactoria». «Es una situación que no se había dado hasta ahora, que se citara al ministro y se manejara la figura del desacato», señaló.

Se trata del caso de una joven de 18 años con enfermedad de Crohn. El juzgado civil ordenó al MSP y el FNR que le suministraran el medicamento Ustekinumab ya que «se probo que era su única alternativa para tener una calidad de vida razonable», sostuvo el abogado e indicó que en lo que va de 2019 se han planteado 170 casos similares desde el Consultorio Jurídico y Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho.

«No se puede salir a decir ‘ayer pedimos al laboratorio que lo importara’, porque todas esas medidas debieron tomarse antes», dijo Ceretta y agregó: «Nos consta que el ministerio agregó, en la segunda intimación ante la citación del ministro, unos mails al laboratorio pidiendo las dosis, incluso pidiendo menos de las dosis que necesita la paciente». Según dijo el abogado a Así nos va la paciente requiere ocho dosis en el comienzo del tratamiento y dos de mantenimiento por mes, sin embargo el ministerio solicitó solamente las primeras ocho. «Ya no pidieron al importación de las que se necesitan para el mes que viene», acotó.

«El ministerio entiende que cuando se lo condena a dar un medicamento cumple emitiendo una orden de compra, y a nuestro entender cumple cuando entrega el medicamento que es el objeto de nuestra condena», dijo Ceretta y agregó: «cuando el ministerio pierde un juicio no dispara ningún mecanismo para cumplir con la sentencia».

Escuche la entrevista completa: