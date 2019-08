“Salió a pedir disculpas”, la columna de Martín Díaz

Foto: El País

Luego de que viralizara un video del futbolista Agustín Canobbio insultando luego de haber sido expulsado del partido frente a Defensor Sporting, el aurinegro ofreció sus disculpas a través de su cuenta de twitter.

“Con las pulsaciones a mil por hora, a veces se tienen reacciones que no son las más adecuadas. Reconozco que estuve mal, pero quien tuvo la maldad de grabar y difundir el video me gustaría que entienda que no está bueno porque son situaciones que deberían quedar en la cancha”, escribió Canobbio.