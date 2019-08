Con escasa oferta, el novillo gordo alcanza valores de US$ 4 a la carne

Foto: El País.

En un periodo donde la oferta de ganado gordo disponible no es mucha y el contexto internacional genera buenas expectativas por la demanda de China e incertidumbre por la guerra comercial, el valor de la hacienda gorda en Uruguay ha marcado un pequeño descenso, pero se mantiene en referencias destacadas.

El director del escritorio Federico Rodríguez Negocios Rurales, Federico Rodríguez, aseguró a Valor Agregado que actualmente “hay poco ganado bien terminado” y en las últimas semanas “los temporales climáticos han repercutido en el estado de los ganados”, lo que acentuó la escasez de animales prontos para faena.

Después de alcanzar precios de punta que llegaron a superar los US$ 4,10 para los novillos en cuarta balanza, Rodríguez dijo que los últimos negocios posicionan al valor en los US$ 3,95 a US$ 4 a la carne. Mientras que la vaca varía entre US$ 3,75 a US$ 3,85 dependiendo del peso.

En el caso de la vaquillona gorda, la referencia se ubica en US$ 3,90, aunque por un animal bien pesado y terminado de carcasa se llega a pagar hasta US$ 4 en cuarta balanza.

