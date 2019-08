Tensiones comerciales hunden el Índice Faxcarne del Novillo Mercosur

El recrudecimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China desde fines de la semana pasada impactó fuerte sobre las monedas regionales y con ello hizo caer el valor medio del novillo en el Mercosur. El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur perdió US$ 7 cents en la semana a US$ 2,72 el kilo carcasa, el nivel más bajo en ocho semanas.

La devaluación del yuan en China a mínimos en una década pegó sobre las monedas de economías que, como las regionales, basan sus exportaciones en bienes primarios que tienen en el gigante asiático a su principal socio comercial. Una moneda china devaluada implica un menor poder de compra de los importadores de ese país.

El real perdió 4,4% en la semana y el peso argentino 3,4% frente al dólar. Aunque el precio de la hacienda en sus respectivas monedas se mantuvo casi sin cambios, se produjeron fuertes bajas en dólares. El boi gordo en los principales estados exportadores de Brasil cayó US$ 10 cents a US$ 2,44 y el novillo mestizo de exportación en Argentina perdió US$ 9 cents a US$ 2,64.

En Paraguay y Uruguay, donde la hacienda cotiza en la moneda estadounidense, no hubo un impacto de la debilidad cambiaria. De hecho, en Paraguay el macho terminado aumentó unos US$ 5 cents en la semana a US$ 2,65, en tanto que en Uruguay se mantuvo en el eje de US$ 4 por kilo carcasa.