Paternain (Casa Grande): “Pensar que los delitos bajan por las medidas adoptadas es infantil”

El integrante de Casa Grande y miembro del equipo de Daniel Martínez en materia de seguridad sostuvo sobre las recientes cifras de seguridad que “el panorama está incambiado, estamos en un problema serio”.

El representante del oficialismo indico que no cree que el “2019 termine con más homicidios que en 2018”, además agrego que los hurtos hayan disminuido un 5%, no es trascendente, no hay diferencias”

Rafael Paternain dijo que las rapiñas, “hay una línea promedial de crecimiento, más que un descenso en el crecimiento”. El ex jerarca del ministerio del Interior dijo que “no hemos sabido clasificar las rapiñas” y sostuvo la necesidad de generar un proyecto más ambicioso en materia de evaluación de la seguridad.