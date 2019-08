Blasina: “Talvi tiene claro que el agro es la gran llave para salir del estancamiento económico”

Foto: Informativo Carve del mediodía

El ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, asesor de Ernesto Talvi, contó en Informativo Carve del medio día algunas propuestas que implementará el gobierno del candidato del Partido Colorado si gana las elecciones nacionales de octubre.

“Talvi tiene claro que el agro es la gran llave para salir del estancamiento económico de Uruguay. El agro es nuestro petróleo”, enfatizó Blasina, quien agregó que el colorado tiene dos “ejes principales” que son “la reforma educativa, vareliana del siglo XXI, y el agro como motor de la economía”.

El ingeniero agrónomo señaló que el sector lechero y el arrocero necesitan medidas “urgentes” para revertir la situación que están enfrentando. “Hay que darle al agro las garantías de que no van a haber distorsiones derivadas de un gasto tan excesivo como el que hubo. No se va a usar el tipo de cambio como una herramienta distorsionada para bajar la inflación, no se va a corregir el déficit fiscal emitiendo letras que son una invitación a que se vendan dólares en plaza para participar de una bicicleta financiera”.

Blasina también se refirió al acuerdo del Poder Ejecutivo con la empresa finlandesa UPM, para la instalación de su segunda planta de celulosa. “Debió haber una discusión de mucha más calidad y transparencia, porque esto va a afectar no solo al próximo gobierno sino a todos los gobiernos que vienen atrás. Nunca se convocó a participar de esas conversaciones”, opinó.