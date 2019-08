Presidenta del Ineed sobre críticas de Netto: “Que diga lo que quiera estamos en democracia”

Foto: Ineed Twitter

La presidenta del Instituto Nacional de Evaluación Educativa Alex Mazzei dijo a Informativo Carve que las diferencias de enfoque con el presidente del Codicen Wilson Netto se discuten “en los ámbitos correspondientes”.

El organismo presentó los datos del periodo 2017-2018, en un informe que consigna que persisten fuertes carencias educativas tanto en Primaria como en Secundaria.

Netto cuestionó el contenido del documento y consideró que no puede ser considerado un reflejo del “estado de situación” de la enseñanza en el país. “Todo informe es un recorte de la realidad, la complejidad del sistema educativo es muy grande. De ninguna manera podemos abordar todo en un solo informe”, subrayó Mazzei.

La presidenta del Ineed dijo que se tomó el eje de la inequidad “porque nos encontramos en una coyuntura de una elección nacional” y los problemas que se presentan “son históricos”.

Con respecto a las declaraciones de Netto declaró: “Que diga lo que quiera. No me preocupo estamos en un país democrático y cada uno dice lo que le parece”. Aseguró que no le preocupan las críticas.

Mazzei dijo que no obstante el aumento de la matrícula hay que buscar herramientas para que los más vulnerables no sean los que tienen mayores problemas de aprendizaje. “El problema del sistema educativo es de larga data”, indicó.

Respecto a la culminación de la educación obligatoria, los datos muestran que solo cuatro de cada diez jóvenes consiguen finalizar todo el ciclo obligatorio.

Para promover «cambios significativos» en los niveles de egreso, señala el informe, es «necesaria» una política de Estado «que priorice este objetivo por sobre otros sectoriales». “De ninguna manera puedo decir que el país pasa por la peor crisis educativa. Crisis educativa había cuando los jóvenes no estaban dentro del sistema, hoy se ha logrado una cobertura masiva y sin cobertura no hay aprendizaje”, concluyó Mazzei.