Pomiés: El Frente Amplio tiene dos problemas, “convencer al desencantado” y “no descuidar a la izquierda”

Foto: Informativo Carve del mediodía

La directora de la encuestadora Cifra, Mariana Pomiés pasó por los estudios de Informativo Carve del medio día para analizar el plano político de cara a las elecciones nacionales de octubre.

“El grupo más grande del electorado” representa a los votantes que se asocian con una ideología de “centro”, pero además “es el grupo donde hoy se ve una más cantidad de indecisos”, enfatizó Pomiés. “Todos quieren pescar en esa pecera, pero no todo pueden pescar allí, porque no todos tienen la credibilidad de centro”, agregó.

Pomiés se refirió a la interna del Partido Colorado, en referencia al a cual dijo que la decisión del candidato Ernesto Talvi, de entender no conveniente la presentación de Pedro Bordaberry al Senado, se debe a que ambos tiene “estrategias” distintas. “La estrategia de Talvi es caminar hacia el centro, para captar un electorado de centro, que no está satisfecho con las opciones de hoy”, con lo que no ayuda el apoyo de Bordaberry, “aún perdiendo u electorado más de derecha”, señaló la socióloga.

Pomiés enfatizó que el principal inconveniente que se le presenta al Frente Amplio es “retener o convencer al desencantado”, sobre todo aquel que se identifica con los centros. En esta línea sostuvo que Daniel Martínez “no es un candidato naturalmente asociado al centro, aunque en los últimos años se ha perfilado hacia ahí”.

“Si el Frente quiere retener esos votos va a tener que trabajar más en una postura de centro. Lo ya está haciendo. El problema es que el Frente no puede descuidar a la izquierda, que tradicionalmente creía seguro, y que ya la elección pasada perdió un diputado, con Asamblea Popular, y que puede seguir perdiendo”, añadió la directora de Cifra.