Industrias con demanda “más agresiva” ofrecen US$ 4,10 por novillos

Foto: El País

La última semana de julio está marcada por un nuevo intento, con “cierta agresividad”, de las industrias frigoríficas por buscar ganado gordo, describió a Valor Agregado Alejandro Berrutti, director de Berrutti Negocios Rurales.

Sin embargo, Berrutti consideró que los animales “no están”, y aquellos productores que sí tienen vacunos “prefieren retener y no vender” sus cabezas “en momentos de subas de precios en el mercado”.

Los valores de esta semana posicionan al novillo gordo entre US$ 4,05 a US$ 4,10 y a la vaca en US$ 3,85 en cuarta balanza, dijo el consignatario.

Berrutti dijo que “se están transitando semanas con la actividad de los equipos kosher, lo que requiere novillos, e iniciando una segunda etapa en la demanda de China para proveerse de carne previo al año nuevo”.

Actualmente la situación de los frigoríficos no es la misma. Comentó que algunas plantas, que tienen acuerdos con productores o compromisos con importadores, están operando con fuerza y acompañando esos valores, mientras las otras han tomado la decisión de dejar pasar el temporal.