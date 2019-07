Benech: “Si está en su predio y los perros le están causando daño puede matar al perro y está cubierto por la ley”

Foto: Informativo Carve del mediodía

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, habló en Informativo Carve del medio día sobre la situación del sector lechero, que perdió unos 200 tamberos en lo que va del año. En referencia a este asunto, Benech reconoció que está atravesando un momento “difícil”, por la competitividad mundial.

En referencia a la deuda que Venezuela mantiene con Conaprole, que es de unos 30 millones de dólares, el ministro sostuvo que, a pesar de que el gobierno uruguayo oficializó de nexo, la negociación se hizo entre dos privados, por lo que “no corresponde” que el Estado se haga cargo de la deuda.

Por otro lado, Benech sostuvo que gracias al concepto de propiedad privada los productores rurales están en su derecho de matar a los perros que dañen a su ganado. “Si usted está en su predio y los perros le están causando daño usted puede matar al perro y está cubierto por la ley”, enfatizó el ministro.

Por último, Benech se refirió al comunicado de Un Solo Uruguay sobre la instalación de la segunda planta de UPM en Uruguay, acusando al gobierno de entregar “todas las riquezas”. Al respecto dijo que es «lamentable» la forma de actuar del movimiento, y enfatizó no entender su actitud. “No sé qué valoraciones hacen. Yo los he recibido, les he prestado atención, hemos sacado medidas cuando hablan cosas del sector agropecuario. Aquí están opinando sobre políticas del país”, agregó.