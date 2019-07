Piñeyrúa: «Si me hubieran preguntado cuando se discutió el subsidio de Sendic hubiera dicho que no era legislador»

Foto: IMPO

La Corte Electoral habilitó la candidatura a la vicepresidencia de Robert Silva, quien será el compañero de fórmula de Ernesto Talvi por el Partido Colorado.

La ministra Ana Lía Piñeyrúa dijo a Así nos va que la decisión del órgano fijó jurisprudencia en la materia, ya no no hay precedentes de un pronunciamiento de esta naturaleza.

«En el entender de la mayoría de la Corte [el vicepresidente] no es un legislador y para eso nos fundamos en dos cuestiones», sostuvo Piñeyrúa y agregó: «En primer lugar las limitaciones que puede haber a la libertad de ser elegible tienen que estar en la Constitución a texto expreso, y no es el caso, el artículo 201 habla de legisladores y no de vicepresidentes cuando podría haberlo hecho porque a lo largo de todo el texto constitucional el constituyente habló de senadores y diputados por un lado, y de presidente y de vicepresidente por otro». Además señaló que el método utilizado para interpretar la Constitución fue determinante: «Hay que interpretar los términos con racionalidad, hay que armonizarlo con el resto de las normas de la Constitución y por último atender a la finalidad. Llegamos a la conclusión de que el vicepresidente es una figura distinta a la de los senadores y diputados porque tiene un montón de circunstancias distintas. Hay una serie de normas que distinguen claramente la función del vicepresidente de la de los legisladores», sentenció.

En 2017, cuando a nivel parlamentario se discutió el otorgamiento del subsidio del exvicepresidente Raúl Sendic, la interpretación de la norma constitucional fue diferente. «Si me hubieran preguntado en el momento en que se discutía el subsidio al exvicepresidente hubiera dicho que no es legislador también, porque estoy convencida de eso», sostuvo la ministra y acotó: «Me acuerdo que en aquel momento lo pensé». «Son dos circunstancias distintas, aquí estamos hablando de una candidatura a la vicepresidencia y en aquel momento de una cuestión económica», puntualizó Piñeyrúa y dijo que «habría que preguntarle al Dr. Korzeniak por qué en aquel momento sostuvo que no era legislador», cuando en el caso de Silva argumentó que sí se lo considera de esa forma.

«Yo no soy legisladora y no lo era en el momento de tomar la decisión respecto a Sendic, supongo que en aquel momento se habrían guiado por la interpretación del Dr. Martín Risso que sostenía que era un legislador», señaló la ministra.

Según expresó Piñeyrúa el fallo de la Corte Electoral no obliga al Poder Legislativo a realizar modificaciones sobre el caso de Raúl Sendic, aunque «podría utilizarse para fundamentar un cambio de decisión». «Es una opinión que ha dado el máximo órgano en materia electoral, pero es una decisión individual del Sr. Sendic y su abogado», señaló.

La ministra de la Corte Electoral indicó que la decisión del órgano es de última instancia e irrecurrible, pero señaló que podría suceder que en el momento de registrar la lista alguien interpusiera un recurso contra las hojas de votación que incluyeran esa fórmula. «En ese caso el pronunciamiento también es de la Corte Electoral (…) y obviamente lo va a hacer en el mismo sentido en que se pronunció en el día ayer», dijo.

