Marfrig habría recibido oferta millonaria para compra de frigorífico en Paraguay

El frigorífico paraguayo Concepción de la familia Lima fue ofrecido por US$ 230 millones a las multinacionales cárnicas Marfrig y JBJ Investimentos (dueña de Mataboi, de la familia Batista), informó esta mañana Valor Económico.

De acuerdo a lo publicado, el ofrecimiento estaría siendo analizado por las empresas pero ninguna decidió dar declaraciones.

El presidente de Frigorífico Concepción, Jair Lima, confirmó a El Agro que la industria paraguaya “no está a la venta” y “no hubo contactos con otras empresas para un negocio del tipo que fue anunciado”.

El empresario brasileño explicó que “Concepción está haciendo una emisión de bonos en el mercado de Estados Unidos por unos US$ 200 millones. La empresa fue evaluada en US$ 230 millones, pero esto no significa que su precio de venta tenga que ser ese”.

Aseguró que la emisión de los bonos en Estados Unidos “está encaminada” y tiene como principal objetivo “cancelar las deudas con los bancos locales”. Además la empresa logrará una destacada capitalización.