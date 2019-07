El Hilton uruguayo con mejor precio que el de Argentina

Foto: Rurales El País

El precio de la tonelada de cortes Hilton uruguaya, en los últimos días, superó el precio de referencia que se maneja para el mismo producto procedente de Argentina, según publicó esta semana Faxcarne. No es común que esto suceda.

Dentro de este cupo para carne de alto valor, procedente de animales engordados a pasto, van los cortes más valiosos de la res. Son siete: bife angosto, bife ancho, cuadril, lomo, nalga de adentro y nalga de afuera.

Según el reglamento de la Unión Europea vigente (Nº 810/2008), Argentina es el país que mayor porcentaje de cuota posee, con 28.000 toneladas anuales, lo que representa casi la mitad de la Cuota Hilton que otorga Europa. Uruguay tiene 6.300 toneladas anuales.

Que el precio del Hilton uruguayo esté por encima del valor de referencia para Argentina, se debe a una oferta “muy acotada” de los frigoríficos uruguayos, que lleva a los importadores a aceptar pagar una prima sobre el producto argentino de entre US$ 100 y US$ 200 por tonelada, según comentaron fuentes del mercado a Faxcarne.

Esas fuentes confirmaron cierres por contratos regulares de rump & loin Hilton en un rango de US$ 11.200 u US$11.400 (valor FOB) desde Uruguay.

Desde Argentina, las fuentes manejaron bajas de unos US$ 200 por tonelada, con negocios puntuales con un techo de US$ 11.300 (valor FOB), según Faxcarne.

Sin embargo, en el spot hay negocios en un rango amplio que va desde un piso de US$ 10.300 a US$ 10.800 (FOB). Por otro lado, desde Uruguay se reportaron negocios por cuota 481 en un rango de US$ 9.200/ US$ 9.350 FOB para el trimestre octubre-diciembre, muy similar a las referencias del período anterior. Una fuente de la industria comentó a Faxcarne que dada la ecuación de precios que existe hoy entre el ganado de los corrales de engorde y el terminado a pasto, claramente es más negocio la primera opción. Esto porque los valores para el novillo están prácticamente a la par. Por tanto, para un mix de 18 cortes con animales terminados a pasto se puede obtener hoy como máximo unos US$ 5.000 por tonelada, contemplando negocios de cuota Hilton. Hasta el miércoles habían ingresado o estaban pendientes de ingresar 9.047 toneladas de la cuota 481 correspondiente al trimestre en curso.