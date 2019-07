Miranda respondió a Petinatti y afirmó que la investigación siguió su curso

Foto: Presidencia

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda confirmó a Informativo Carve del mediodía que en 2014 se reunió con el comunicador Orlando Petinatti, y que este le trasladó la información que reveló en el programa «Todas las voces» (Canal 4), sobre la declaración de una mujer que decía tener los datos exacto de dónde estaba enterrada la maestra Elena Quinteros.

Al respecto, Miranda, quien en ese entonces era secretario de Derechos Humanos de Presidencia, dijo que el dato fue investigado por la Secretaría del Pasado Reciente, que “le dio el tránsito que se le da a la denuncia”, sostuvo, y agregó: «es una denuncia de tantas que he recibido en todos estos años”.

Por otra parte, Miranda señaló que la denuncia del enterramiento de Elena Quinteros en el Batallón 13 es una información que se tenía desde “mucho tiempo antes de 2014”, pero que nunca se pudo confirmar.

«Ni siquiera me acuerdo si el audio me lo dio a mi o directamente a (Eduardo) Pirotto. Estoy seguro de no haberlo escuchado. A uno le duelen estas cosas. Nunca he llevado a cabo investigaciones porque me comprometen sentimentalmente», enfatizó Miranda.

Por último, el presidente del Frente Amplio cuestionó la forma en la que el sector Batllistas utilizó esta información para hacer campaña en su contra, «me sorprendió la reacción», indicó. «Lo que dice Petinatti me parece muy correcto, no tengo ningún enojo, pero me sorprende la dimensión que toma esto. Se vuelve una suspicacia de que yo habría ocultado información», dijo Miranda, y agregó “esto son las fake news”.