Colorados no quieren recurrir al Partido de la Gente para Montevideo

Foto: El País

«Desde el sector colorado Ciudadanos impulsamos con mucha fuerza la herramienta del Partido de la Concertación y lo planteamos a la dirigencia del Partido Nacional», dijo a Informativo Carve el diputado colorado, Adrián Peña, del sector Ciudadanos que encabeza el candidato Ernesto Talvi.

El Partido de la Concertación no podrá presentarse a las elecciones departamentales del año próximo porque no alcanzó el mínimo exigido de 500 votos en los comicios internos. “Hay que hacer una autocrítica sobre por qué no se alcanzaron los votos”, añadió Peña.

Ciudadanos había aportado 130 nombres a la lista y luego 150 más, mientras que 117 pertenecían a Batllistas el sector del ex presidente Julio María Sanguinetti y 20 eran del ex precandidato José Amorín. El resto hasta llegar a 700 nombres eran de militantes del Partido Nacional.

Una opción para que la oposición pueda presentarse unida sería utilizar un lema de otro partido, sostuvo el legislador colorado. “El Partido de la Gente no es el que más nos entusiasma para usarlo como lema”, afirmó Peña quien fue secretario general del Partido Colorado.

Por otra parte, agregó, el Partido Independiente “puede ser una opción porque es serio. Hay que hablarlo con nuestro socio que es el Partido Nacional”.