Novillo Mercosur quedó en US$ 2,83

Foto: El País

El precio promedio del Novillo Mercosur en la región, mantuvo la senda de valorización esta semana, en parte por el ingreso al invierno y la valorización de las monedas regionales, según publicó Faxcarne. La oferta tiende a escasear y se refleja en precios sostenidos en la mayor parte del territorio con la excepción de Paraguay.

En Brasil el novillo gordo en los principales estados exportadores se valorizó 0,6 reales la arroba y quedó en 146,7 reales la arroba. A su vez, el real subió 1,2%, con lo que expresado en dólares el boi gordo quedó en US$ 2,56 el kilo carcasa, 4 centavos más que en la semana anterior.

En Argentina también aumentó el precio en la moneda local y se valorizó el peso argentino, por lo que el novillo de exportación subió 5 centavos a US$ 2,85 el kilo carcasa.

Uruguay sigue ostentando la cotización más alta de la región pero con una referencia que encontró un equilibrio entre US$ 4,05 y US$ 4,08 el kilo carcasa para el novillo de exportación.

Paraguay es donde el mercado está más debilitado con el novillo a US$ 2,60, una baja semanal de US$ 5 centavos y de US$ 15 centavos en las últimas cuatro semanas.

El índice Faxcarne del Novillo Mercosur se ubicó en US$ 2,83 el kilo carcasa, US$ 3 centavos más en la semana y alcanzando el valor más alto en 15 meses, desde abril de 2018.