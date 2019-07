Mercado del gordo “comienza a buscar estabilidad” de precios

Foto: El País

Los precios de las haciendas gordas “comienzan a buscar estabilidad” en el mercado y quedó reflejado en las últimas dos reuniones semanales de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), comentó a Valor Agregado en Radio Carve Facundo Schauricht, integrante del escritorio Zambrano & Cía.

Explicó que los precios de la última semana “son los mismos” a la actual, porque “cuando la oferta es tan poca, por más que las industrias frigoríficas sigan pasando mayores valores no van a conseguir ganado”.

Según mencionó, los novillos especiales de exportación alcanzan referencias de US$ 4,08 en cuarta balanza. “Es un promedio, obviamente que hay negocios superiores, de hasta US$ 4,12, e inferiores a esos valores”, agregó.

En el caso de la vaca, aseguró que el promedio se ubica en US$ 3,89 y en un máximo de US$ 3,95 en cuarta balanza. De todos modos, contó que el precio promedio que se utiliza de la vaca para cerrar muchos negocios es de US$ 3,84 a la carne. El valor de la vaquillona es de US$ 3,95 de media, detalló.

La faena de vacunos de la última semana aumentó 4% y se posicionó en 37.118 cabezas. El Directivo de la ACG entiende que “es un muy buen nivel de actividad comparado con las anteriores semanas y teniendo en cuenta la escasa oferta”. Además agregó: “Me llamó la atención que haya subido cuando todos estamos con muy poca oferta”.