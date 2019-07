Precio medio de los lácteos sumó cuarta baja consecutiva en Fonterra

Foto: Rurales El País

El precio promedio de los lácteos volvió a bajar en la primera licitación de Fonterra de julio y suma el cuarto descenso consecutivo (8,8% en total) desde mediados de mayo. El valor medio se ubicó en US$ 3.302 por tonelada, tras 24.711 toneladas comercializadas.

La leche en polvo entera se mantuvo sin variaciones (0%) y cortó con un acumulado de seis remates con resultados negativos (una desvalorización de US$ 348 por tonelada). La referencia se posiciona en US$ 2.969 por tonelada.

En cuanto al resto de los productos, la leche en polvo descremada se valorizó 3,2% a US$ 2.430 por tonelada. El queso Cheddar perdió 1,5% (US$ 3.756 por tonelada) y la manteca bajó un 4,8% (US$ 4.339 por tonelada).