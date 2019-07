John Moor: “Putin se sacó la máscara de una buena vez”

Foto: Informativo Carve del mediodía

El analista internacional, John Moor, sostuvo que el denominado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea no es más que un nuevo pre anuncio, “una declaración de buenas intenciones”, opinó.

Moor también se refirió a las declaraciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en entrevista con el Financial Times sobre el fin del liberalismo. “Acá lo que hizo Putin es sacarse la máscara de una buena vez. Él no cree en liberalismos, no cree en la democracia, y ve con cierta simpatía actitudes de Donald Trump”, agregó.