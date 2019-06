Cómo actuar para prevenir una rapiña

Foto: Informativo Carve del mediodía

El director de la Escuela Profesional de Seguridad del Instituto Securitas, Hernando Hernández, y el instructor de la Escuela Nacional de Policía en defensa urbana, Mauricio Arévalo visitaron el estudio del Informativo Carve para hablar de la seguridad y la defensa personal.

Además ambos presentaron lo que sera la realización de un taller que brindará Securitas denominado “Defensa Urbana para ciudadanos: Una respuesta eficiente a la inseguridad”. El experto en defensa personal, Mauricio Arévalo dijo que existen momentos claves en las que los ciudadanos pueden prevenir un eventual robo por ejemplo, quitarse los audífonos a 10 o 15 segundo antes llegar a su domicilio.

Por su parte, el experto en seguridad, Hernández, aseguró que no hay que aceptar que no hacer nada frente a un robo es la mejor opción, ya que no todos los delincuentes no tienen siempre la misma predisposición a la hora de robar.