Precio de la leche en polvo entera sumó la cuarta baja consecutiva

Foto: Fonterra

El precio del principal producto exportado por Uruguay no está experimentando su mejor momento en el mercado mundial. La leche en polvo entera se desvalorizó 4,3% en la segunda licitación de Fonterra de junio y perdió US$ 311 por tonelada desde marzo a la fecha. El valor promedio del producto se posicionó en US$ 3.006 por tonelada.

La canasta de lácteos se devaluó 3,8% y, con 24.239 toneladas comercializadas, la referencia se ubicó en US$ 3.208 por tonelada. De esta manera los productos suman la tercera baja seguida, un ajuste negativo del 8,4% en tan solo un mes y medio.

Todos los demás productos sufrieron una pérdida de valor, a excepción de la caseína de cuajo que aumentó 2,3%. La leche en polvo descremada perdió 3,5% (US$ 2.358 por tonelada), la manteca 5,7% (US$ 4.533 por tonelada) y el queso Cheddar 4,3% (US$ 3.781 por tonelada).