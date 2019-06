Manini Ríos: «Narcotraficantes deben tener penas equivalentes a homicidio agravado»

Foto: Carve

El candidato a la Presidencia y líder de Cabildo Abierto, Gral. (R) Guido Manini Ríos, dijo en CIERRE 850 que «la ola delictiva le pasó por arriba a la justicia. El 90% de los delitos no tienen castigo. Hay que cambiar el nuevo Código del Proceso Penal y hacer una guerra ‘en serio’ al narcotráfico, con penas equivalente a homicidio, con una cárcel militar donde los narcotraficantes estén varios años aislados».

«Vamos a hacer justicia con muchos sectores tratados injustamente, entre ellos los militares. Porque sigue habiendo voces que hablan con rencor hacia la institución», dijo Manini Ríos.

«Hemos optado por una vía política independiente. Hasta octubre, iremos con nuestras propuestas. Luego podremos tener coincidencias, pero aspiramos a ser nosotros lo que encabecemos el próximo gobierno», agregó Manini Ríos.

«Se habla mucho de derechos, pero los principales derechos constitucionales hoy no están garantizados: derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad, vivienda digna, educación y salud de calidad. Tenemos una agenda para que esos derechos sean cumplidos», remarcó el líder de Cabildo Abierto.

«Arreglar la situación de seguridad es posible, pero Layera firmó la rendición. Se requiere determinación, ejercer la autoridad con firmeza, combatiendo en serio y sin corrupción al narcotráfico, que está detrás de la mitad de los delitos», expresó. «Las declaraciones de Layera son lamentables: si no puede cumplir su misión, debería renunciar», agregó.

«El 1ro. de marzo vamos a remitir al Parlamento una ley de urgencia que se llamará ‘Ley de Convivencia Ciudadana’, que disponga -al mismo tiempo- cambios en la policía, las fiscalías, las cárceles y la recuperación de adictos. Hay que darle a la policía el respaldo necesario para que actúe con eficiencia, no con las manos atadas como hoy», opinó Manini Ríos. «Layera no puede decir que no cumple con la misión … debería renunciar».

«La ola delictiva le pasó por arriba a la justicia. El 90% de los delitos no tienen castigo. Hay que cambiar el nuevo Código del Proceso Penal, porque los fiscales están superados. El nuevo código está hecho para proteger al delincuente, si bien estoy de acuerdo con el nuevo sistema; pero el Código hay que cambiarlo», señaló Manini Ríos.

«Hay que hacer una guerra en serio al narcotráfico. En el nuevo Código las penas para los narcos tienen que equivaler a homicidio especialmente agravado, con una cárcel militar donde los narcotraficantes estén varios años aislados. El ministerio del Interior ha fracasado totalmente», remarcó Manini Ríos.

Respecto al caso del Tribunal de Honor de Gavazzo, Manini Ríos se manifestó tranquilo: «hice exactamente lo que debía hacer, como el resto de los integrantes del Tribunal. Aún no fuí citado por la justicia», expresó.

El candidato dijo que Eduardo Radaelli (condenado en Chile por el caso Berríos) es un colaborador y no tiene impedimento para estar en la lista de Cabildo Abierto: «en un hecho inédito para Uruguay, fué procesado en otro país por un presunto delito cometido en Uruguay, una causa que aquí se clausuró por falta de pruebas», expresó Manini Ríos. «Mucha de la gente que critica esto, no lo hace con otra gente, asesinos comprobados, que en el pasado muy reciente, fueron electos al Parlamento».