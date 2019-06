Luis Lacalle Pou sobre campañas de desinformación: “Esto es terrorismo político”

El precandidato por el Partido Nacional dijo en conversación con Así nos va que no va a “colaborar con más fuego cruzado” a la interna del partido y consideró que «hay que tener la mente abierta» porque el próximo gobierno será «multicolor».

Lacalle Pou ha dicho en reiteradas oportunidades que aplica la herramienta F.O.D.A. para realizar análisis de Debilidades y Fortalezas, Amenazas y Oportunidades de situaciones. Según Lacalle Pou las fortalezas de su precandidatura están vinculadas al “equipo político y técnico” que lo respalda y personalmente destacó su “capacidad de convencer”: “He tratado de liderar con convicción y no por imposición, me parece que son los liderazgos que perduran”, sostuvo. En el terreno de las oportunidades indicó que, desde su perspectiva, “Uruguay empezó un proceso de cambio y alternancia”. “La debilidad es que no logremos que la gente confíe en nosotros para esa alternancia”, reconoció y continuó: “La amenaza es un mundo bastante asqueante que anda en la vuelta, que ha cobrado furor y vigencia en estos tiempos que tiene como centro la cobardía pero tiene como acción la calumnia, loa difamación, las famosas noticias falsas”.

El precandidato nacionalista destacó que en estas elecciones la oferta electoral es “enorme”, y señaló el surgimiento dos factores nuevos dentro del Partido Nacional: “un grupo de intendentes más vinculado al interior, que da ese paso y tiene un precandidato, y la irrupción de una persona que nunca se dedicó a la política, que termina siendo una sorpresa o una incógnita en el partido”.

“Una cosa es la unidad del partido y una cosa es alguna diferencia entre los candidatos”, diferenció Lacalle Pou y consideró que “el partido como tal, que es mucho más que los candidatos, hace muchos años que no tiene tanta unidad”. El precandidato dijo que “siente el deber” de mantenerse por fuera de la discusión: “Yo tengo vocación de encabezar la columna del Partido Nacional y tengo que ser muy cuidadoso, tengo que tener mucha prudencia; sobre todo cuando quedan 12 días en que la sangre se calienta, te ponés más ansioso, más nervioso y hay olor a urna”.

“Creo que los blancos, los nacionalistas, no nos van a perdonar que dejemos pasar o frustremos este momento y es por eso que, aun corriéndome la sangre como me corre – a veces el corazón te late más rápido de lo que uno querría-, tengo que mantener la prudencia y la paciencia», sostuvo Lacalle Pou y acotó: “No voy a colaborar con más fuego cruzado”.

En las últimas semanas Lacalle Pou ha sido el blanco de diversos ataques de desinformación y encuestas falsas. “Por supuesto que nos agarró totalmente desprevenidos, porque estamos en Uruguay. Esto no es Uruguay, ¿o alguien se cree que el Uruguay lo está recibiendo con buenos ojos?”, dijo el precandidato y agregó: “El que está haciendo esta campaña no es uruguayo, no entiende la idiosincrasia uruguaya, y el uruguayo se revela cuando le tocan la democracia”. Lacalle Pou consideró que este tipo de maniobras no lo afectan personalmente, sino que “el daño es al sistema político”.

Los 400 técnicos que han trabajado con el precandidato en la elaboración del programa para el período 2020-2025 establecieron 5 shocks: de austeridad, de competitividad, de seguridad, del conocimiento y un shock social. «No me puedo quedar con un buque insignia. Conceptualmente los gobiernos deberían ser medidos por el índice de libertad, el gobierno termina y los uruguayos son menos libres el gobierno es malo», sostuvo.

«Después de las internas hay que debatir con quién sea candidato del Frente Amplio y que diga la verdad, que diga qué es lo que va a hacer porque a los uruguayos ya les mintieron en la campaña pasada”, dijo Lacalle Pou y acotó: “Yo hoy digo cómo vamos a hacer para equilibrar las cuentas públicas y reactivar el país».

«16 años de bonanza no pasaron por la esquina de la casa de muchos uruguayos», sostuvo el precandidato nacionalista. «Si en tu casa tenés 16 años de ingresos excepcionales como tuvo Uruguay y tenés humedad en las paredes, el techo agujereado, tu hijo no tiene ropa y estas endeudado con el almacén, perdiste 16 años».

Para Lacalle Pou «el próximo gobierno es multicolor”. “Eso nunca pasó en el Uruguay, que haya cuatro partidos con la posibilidad de integrar un Poder Ejecutivo y una mayoría parlamentaria”. El precandidato nacionalista indicó que va a haber coincidencias con los programas del Partido Colorado y el Partido Independiente, “eventualmente” también con el Partido de la Gente y Cabildo Abierto, “si los postulados son similares”. “Hay que empezar a leer el programa de gobierno de todos los partidos y hay que buscar coincidencias», sostuvo y acotó: «Lo único que nos puede imposibilitar ponernos de acuerdo es el ego o los personalismos».

«Es complicado pensar que el Poder Ejecutivo va a poder contar con el Frente Amplio», consideró Lacalle Pou y agregó: «Eso no significa que algunas personas [del Frente Amplio] con cargos más técnicos sigan en el gobierno»

Escuche la entrevista completa: