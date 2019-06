Cosse sobre reclamo de los empresarios en la OIT: “Hay una intencionalidad política”

Foto: Informativo Carve del mediodía

La precandidata del Frente Amplio, Carolina Cosse, sostuvo en Informativo Carve del mediodía que le “llama la atención” el reclamo de los empresarios sobre la necesidad de que las negociaciones colectivas se resuelvan de manera bipartita, ya que actualmente “más del 80%” se resuelven de esta manera. “Ahí hay una intencionalidad política”, sentenció.

“Es horrible lo que está pasando en Venezuela, no lo querría jamás para mi país. Estoy totalmente de acuerdo con que Uruguay no se meta en los temas de Venezuela, estoy de acuerdo con que Uruguay promueva diálogo, que este en el grupo de contacto” opinó la exministra de Industria.

Consultada sobre la noticia publicada por el semanario Búsqueda sobre la posibilidad de que la periodista de Canal 10, Blanca Rodríguez, integre la fórmula presidencial, en caso de que el precandidato Daniel Martínez gane las internas, Cosse manifestó: “Lo de Blanca me parecería buen si yo me hago cargo del informativo”. Además, dijo que no es momento de pensar en la fórmula, “porque distrae de lo verdaderamente importante”.

“Uruguay está un cruce de caminos, en múltiples aspectos. Para resolver ese cruce es muy importante que el Frente Amplio vuelva a ganar las elecciones, para seguir transformando la realidad. Yo creo que puedo liderar ese proceso”, señaló Cosse.