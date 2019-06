Daniel Martínez: «Si gano la interna al otro día voy a asentar las bases que me permitan trabajar en acuerdos» con la oposición

Foto: Así nos va

El precandidato a la Presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez, dijo a así nos va que la formula de cara a las elecciones de octubre «tiene que ser paritaria» y sostuvo que «hay que ver quién es la mejor persona para complementar».



«Nadie es más que nadie pero tengo una trayectoria de vida donde he podido ponerme diferentes sombreros y tener diferentes responsabilidades», dijo Martínez tras ser consultado acerca de por qué quiere ser presidente de la República. «Hay una experiencia acumulada; si soy el mejor no sé, eso lo va a decidir la ciudadanía», agregó.

«No me pidas que me diferencie», solicitó Martínez en relación al resto de los precandidatos de la fuerza política. «Lo que hizo de bueno el Frente Amplio fue que en base a un programa común pudo ofrecer, al haber desaparecido líderes históricos muy fuertes, la oportunidad de tres compañeros y una compañera donde la gente valora qué trayectoria tiene, qué confianza le genera, su cercanía», dijo el precandidato y consideró que la cercanía con la ciudadanía es uno de sus puntos fuertes.

De familia «más bien de derecha», con un padre agnóstico y una madre católica, Martínez se definió de izquierda «casi por casualidad» en su juventud y comenzó a militar después del golpe de estado. «No todo es tan idílico, yo venía de un mundo muy romántico», dijo el precandidato y agregó: «La vida me enseñó que hay gente buena y mala en todos lados, y a veces el poder deforma algunas cuestiones». «Soy agnóstico, pero respeto mucho las religiones y sobre todo la católica, porque me formé en esos valores y creo que me los tomé tan en serio que terminé siendo de izquierda», dijo. El precandidato contó que su padre le inculcó «no solo el amor a la ingeniería sino el amor a la historia», señaló que en esa lectura histórica se interesó por la teoría de la Masonería y relató que cuando era senador lo invitaron a formar parte. Hoy es Maestro.

En 2010 Martínez pretendió disputar la Intendencia de Montevideo, pero lo bloquearon, y así fue que terminó en el Senado como representante del Partido Socialista. «Todo empezó con un error, que si bien no fui el padre dejé que pasara», dijo Martínez y recordó: «Al final de mi periodo como ministro [de Industria] salgo de mi casa y veo en el muro blanco de una parada: ‘Daniel Martínez presidente’. Un grupo de gente estaba convencida de que era una buena opción y me catapultó a algo para lo que en ese momento -lo digo con autocrítica- no estaba preparado, no estaban las condiciones políticas. El ego me jugó una mala pasada».

La propuesta de Martínez en materia educativa se estructura en base a 5 pilares: centros educativos atractivos, acompañamiento de trayectorias educativas, reconocimiento de trayectorias educativas diversas en vinculación con el mercado laboral, sistema nacional de educación terciaria al servicio del modelo de desarrollo y docentes como protagonistas. Según el precandidato «el primer capítulo es crear un entorno diferente», lo que implica «no estar cambiando los integrantes» del cuerpo docente, y señaló que el camino «va a ser intentando convencer [a los trabajadores] y no imponer». «Un gremio que no tiene responsabilidad con la sociedad es un gremio corporativista», opinó y agregó: «Aspiro y creo que los gremios de profesores no son corporativistas».

En materia de seguridad Martínez propone un Plan Integral para el Combate a la Violencia y el Delito. «Decir que la seguridad es solo un problema de represión creo que es un error conceptual descomunal», señaló el precandidato e indicó que plantea un enfoque que incluya «fortalecer el P.A.D.O., más cámaras, la profesionalización de la investigación criminal, la mejora de la situación de las cárceles apuntando de a poco a cárceles más chicas y homogéneas, comisarías de cercanía, mesas de convivencia ciudadana, acciones territoriales». «Es un paquete de medidas para romper la cadena de alimentación donde nace la exclusión y dónde se alimenta la delincuencia», sostuvo.

«Cuando lo partidos políticos son tan fuertes hay gente que confunde los medios con el fin, los partidos políticos son medios para fortalecer la democracia», sostuvo Martínez y aseguró que en caso de ser electo como candidato del Frente Amplio para disputar la Presidencia de la República «al otro día o a los dos días» va a «asentar las bases» que le permitan «trabajar en acuerdos» con los partidos de la oposición.

Martínez sostuvo que la fórmula presidencial del Frente Amplio «tiene que ser paritaria». Consultado sobre si quisiera que la precandidata Carolina Cosse fuera por la vicepresidencia, en caso de que él ganara las internas, Martínez dijo que «hay que ver en el contexto del Frente Amplio quién es la mejor persona para complementar». «Hay que ver qué opciones tenemos», afirmó.

«Apuesto a gente inteligente que me cuestione, que trabaje a la par en base a objetivos y con lealtad para saber que somos parte de un equipo y que ninguno es una estrellita; en el marco de eso puede ser Carolina [Cosse] o puede ser otra», afirmó y acotó: «Estoy lejos de ponerme a pensar eso, porque todavía no me siento ganador».

«Hoy ha estado muy en la prensa el tema de Blanca [Rodríguez], aparentemente ella nunca ha dicho que sí», señaló Martínez y aseguró que él no le hizo la oferta a la periodista. «Hace como un año hay gente que dice ‘estaría bueno que…’, como una expresión de deseo, no tengo conocimiento que alguien formalmente lo esté planteando», afirmó.

Escuche la entrevista completa: