Un niño fue vacunado en la escuela contra el HPV a pesar de la voluntad de su madre

Por Camila Bello

Verónica Antúnez no quería que vacunaran a sus hijos, mellizos de 12 años, contra el virus del papiloma humano. Así lo había expresado en el consentimiento informado que les habían dado a los niños, donde manifestó su negativa e incluso fundamentó por qué no estaba de acuerdo. Dijo que la efectividad de esa dosis todavía no está comprobada.

Sin embargo, sí había autorizado que les proporcionaran la triplebacteriana, que inmuniza contra el tétanos, la difteria y la pertusis. Los niños serían vacunados en su escuela —como ocurre desde el año pasado, cuando el Ministerio de Salud Pública (MSP) retomó esta práctica— y Antúnez les entregó los formularios a las maestras.

El viernes de la semana pasada llegaron los vacunadores a la escuela N°142 República del Perú, en Toledo Chico. Llamaron a los alumnos de sexto año y los dos hijos de Antúnez, Richard y Elizabeth, fueron a vacunarse. Ambos sabían que su madre no les había dado permiso para recibir la dosis contra el hpv, por lo que solo sufrirían un pinchazo.

Primero pasó Elizabeth, a quien inmunizaron con la triplebacteriana y le entregaron un carné que certificaba esa dosis. Pero cuando le tocó el turno a Richard, la vacunadora no chequeó las indicaciones que había dado la madre y aseguró que debía proporcionarle ambas dosis.

Según contó Antúnez a Así nos va, el niño se negó a recibir la vacuna contra el hpv. Intentó explicarle que su madre no lo había autorizado, pero la enfermera no le hizo caso. En un brazo le suministró la triplebacteriana y en el otro, la del hpv. Su carné de vacunaciones acredita esta información.

A media tarde, las maestras de Richard se dieron cuenta de lo que había pasado. Llamaron a Antúnez y le informaron que su hijo había recibido una vacuna que ella no había autorizado. También se pusieron en contacto con la inspección de Primaria y sus autoridades se comprometieron a consultar en el MSP.

Pasó el fin de semana y Antúnez no recibió respuestas. Este martes, se contactó con Así nos va para denunciar la situación. No sabía qué hacer con la segunda dosis contra el hpv, pese a que ella jamás había autorizado la primera.

Asimismo le daban miedo los efectos secundarios que esa dosis podría llegar a traerle. La pediatra de sus hijos le había dicho que la vacuna es preventiva y que “estaba bien” si quería suministrárselas, aunque entendió que ella no estuviera de acuerdo con esta medicación.

Así nos va consultó en el MSP y al poco rato se pusieron en contacto con la madre. Le preguntaron por la salud de su hijo y se comprometieron a llamar cada 15 días para saber cómo va evolucionando. También le recomendaron que se quedara tranquila y le aseguraron que la vacuna no le traerá consecuencias negativas. Le explicaron que si no quiere darle la segunda dosis, no tiene por qué hacerlo.

En el MSP aseguran que hubo un error. Hicieron hincapié en que los vacunadores “son muy cuidadosos”, pero reconocieron que en este caso vacunaron a un niño que no había recibido autorización.

En conversación con Así nos va el subsecretario de Salud Pública, Jorge Quian, pidió disculpas al niño y su familia, y señaló que el escolar no tendrá efectos secundarios por la aplicación de la vacuna. Además, Quian aseguró que en 2018 no hubo errores en la campaña de vacunación en las escuelas y calificó este episodio como un «lamentable error».

«Lo único que nos interesa es pedirle disculpas a la señora y decirle que [su hijo] no va a tener ningún efecto secundario», dijo Quian y acotó: «El año pasado vacunamos al 60 o 70% de lo niños y no hubo errores».

Escuche la historia completa y la entrevista con el subsecretario de Salud Pública, Jorge Quian: