Cosse: “Toda mi vida es una demostración de feminismo”

Carlina Cosse, precandidata a la Presidencia del Frente Amplio (FA), participó del ciclo de precandidatos en Así nos va, sostuvo que estaría de acuerdo en alcanzar un acuerdo nacional para un cambio en la Educación «si es profundo» y se mostró afín a la decisión del Ministerio del Interior de llevar a la Guardia Republicana a las cárceles.



Cosse se define como “una persona que dice lo que piensa y hace lo que dice”, frenteamplista y unitaria. “Creo que estamos en otro país, que los gobiernos del FA han logrado transformar el Uruguay, y creo que ahora en el siglo XXI tenemos que pararnos en los logros que hemos alcanzado y decir: ‘¿Qué es ahora seguir transformando Uruguay? ¿Qué otro país podemos ser?’ Yo creo que puedo liderar ese proceso y que puedo ayudar a que el FA gane”, dijo la precandidata en entrevista con Así nos va.

“No creo que un país pueda progresar si progresan unos pocos y el resto vive mal. Creo que esa es la esencia del FA, que nadie quede atrás”, afirmó Cosse y consideró que “hay una forma de hacer política que está cambiando y hay una forma de hacer política que es lo que la gente necesita para que realmente haya justicia social”.

En el marco de las elecciones internas Cosse es la única mujer entre 28 precandidatos que buscarán pelear por el sillón presidencial en Octubre. Según indicó la precandidata hay dos factores que “operan en los aparatos” políticos: la invisibilización y la pseudoprotección. “Por ejemplo vos haces una propuesta concreta, diferente, y nadie la levanta, ni siquiera te la discuten; esa es una primer cosa que sucede”, dijo Cosse y continuó: “Lo otro que ocurre es la pseudoprotección, en el afán de protegerte; o sea, ‘te voy a proteger, entonces para cuidarte mejor no te asigno esta responsabilidad, que es mucho, una mujer no va a poder con esto, entonces mejor encargate de algo de menor responsabilidad’”.

“Toda mi vida es una demostración de feminismo”, aseguró la precandidata y señaló que no hay obstáculo que le hayan puesto referido a que es mujer que no haya superado. “Yo también pensaba que no había discriminación en Uruguay y cada uno tiene sus procesos, me fui dando cuenta de que me habían pasado cosas discriminatorias, que a lo largo de mi vida la sociedad no estaba tan avanzada como ahora y que había que seguir trabajando para que las niñas que yo veo que se disfrazan de astronautas y salen orgullosas en una olimpiada de robótica de Ceibal tengan la posibilidad de ser lo que quiera”, sostuvo.

Entre sus propuestas Carolina Cosse promueve incrementar la obra pública como generadora de empleo , en este sentido dijo que “el rol de la obra pública es clásico en la generación de empleo de no muy alta calificación y eso lo propongo porque es necesario mantener una tejido social que ahora ha perdido una cierta cantidad de puestos de trabajo para que mientras se puedan multiplicar otros trabajos, sobre todo en el interior del país, porque los trabajo de más futuro tienen los mejores salarios y están todos concentrados en Montevideo.” Al mismo tiempo la precandidata plantea trabajar en la reconversión laboral hacía los trabajos del futuro con Inefop y UTU.

“¿Cómo hago la obra pública con un acotamiento tan fuerte del déficit fiscal? Porque tenemos que tener inversión privada en la obra pública”, sostuvo Cosse y defendió el formato de participación público privada, aunque sestuvo que está “convencida que debe ser un equipo interministerial el que lleve adelante”.

En materia de educación propone que todas las escuelas del país vayan a un formato de 7 horas. “El modelo de escuela de cuatro horas es del siglo XIX y precisamos que los niños tengan más tiempo pedagógico”, sostuvo Cosse y estimó que “no parece ser que haya que tener el doble del presupuesto ni cerca” aunque admitió que serían necesarias algunas modificaciones. Según la precandidata “hay que darle más autonomía a los centros educativos” y planteó su “anhelo” de hacer un seguimiento personalizado de cada alumno en secundaria. Cosse afirmó que estaría de acuerdo en alcanzar un acuerdo educativo a nivel nacional con el resto de lospartidos políticos “si es profundo”. Acerca de la propuesta de Eduy21 la precandidata expresó: “Las soluciones se centran en la conformación institucional y mi tendencia es centrarme en el problema y en la solución y dejar las instituciones para el final, porque esas cosas siempre llevan mucho tiempo y cuando terminas con la institución pronta ya perdiste dos años de discusiones y el problema siguió andando”.

Cosse se mostró de acuerdo con el anuncio del Ministerio del Interior de poner a la Guardia Republicana a trabajar las cárceles con los privados de libertad. ”Me parece bien, hay que tener disciplina en las cárceles, tenemos un problema ahí y hay un elemento que puede ayudar”, sostuvo y acotó: “Si vamos a buscar el proyecto perfecto vamos a quedar inmovilizados, hay que empezar”. En cuanto a la seguridad, Cosse dijo que “la principal propuesta es analizar el tema lo más profundamente posible, tomarlo en serio y actuar con firmeza”. “Creo que ha habido una acumulación de trabajo que ha permitido operativos exitosos desde todo punto de vista”, dijo en relación a los operativos Mirador organizados por el Ministerio del Interior y adelantó: “Lo haría sistémico en todo el territorio nacional”.

Escuche la entrevista completa: