Precio del Novillo Mercosur quedó en US$ 2,74 por kilo carcasa

El novillo Mercosur subió 6 centavos de dólar esta semana, posicionándose en US$ 2,74 por kilo carcasa. El índice calculado por Faxcarne, es el más alto desde mediados de marzo.

El impulso se lo dio fundamentalmente la cotización de la moneda brasileña (el real) que subió 3,5% en la semana.

El valor promedio del novillo gordo en las principales regiones exportadoras bajó , pero al pasarlo a dólares aumentó 9 centavos.

A su vez, en Uruguay se mantiene el mercado absolutamente recalentado con referencias que se ubican más de US$ 1 por kilo carcasa por encima de las del resto de la región. El novillo especial subió US$ 12 centavos y llegó a US$ 3,85.

En Argentina y Paraguay las referencias se mantuvieron incambiadas a US$ 2,66 y US$ 2,75 el kilo carcasa, respectivamente.