Las cenizas del cóndor: el best seller uruguayo que pasará a la pantalla de HBO

El periodista Fernando Butazzoni, autor de la novela, estima que la serie se estrenará en 2021.



Las cenizas del cóndor fue escrito por el periodista uruguayo Fernando Butazzoni en 2014. Ese libro fue uno de los más vendidos ese año y le dio a su autor varias distinciones, entre las que se destacan el Bartolomé Hidalgo, el José María Arguedas y la posibilidad de disputar el Premio Mario Vargas Llosa.

En las últimas semanas hubo otra novedad: la cadena internacional HBO eligió el texto para adaptarlo a una nueva serie. El acuerdo para llevarlo a la pantalla chica se firmó tras una negociación de casi un año, y el rol que cumplirá Butazzoni en la producción no será el de guionista sino que funcionará como un consultor directo para la historia.

El texto se mete con uno de los temas más escabrosos de la historia reciente: el Plan Cóndor. El libro parte de una investigación periodística sobre las dictaduras en Uruguay, Argentina y Chile para contar la historia de Natalia, una uruguaya que en pleno gobierno de facto se exilió embarazada de Chile, de donde escapó tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet. Luego la mujer se fugó a Argentina, donde fue apresada, torturada y enviada de nuevo a Uruguay. Una vez de vuelta, el militar encargado de asesinarla decide no acatar la orden y se casa con ella en secreto. Natalia cambió de nombre y adoptó a su propio hijo bajo una nueva identidad. Cuando creció, el hijo de Natalia fue quien llamó a Butazzoni a la radio para la que trabajaba en el año 2000. El hombre le contó que quería aportar información sobre personas desaparecidas durante la dictadura. Entonces empezó la investigación periodística.

«Me llamó al atención que en todas partes del mundo la gran noticia era que el Plan Cóndor iba a tener una serie, que se iba a tomar ese tema para generar una ficción que podía tener un alcance internacional muy importante, lo cual me llevó a reflexionar en la escasa continuidad y difusión que ha tenido el tema», dijo Butazzoni a Así nos va.

El autor estima que la serie se estrenará en 2021 y asegura que tiene «un papel marginal» en el proceso de preproducción. «Soy el autor de la novela que voy a supervisar algunos elementos sobre todo vinculados al desarrollo de la historia», puntualizó. ¿Cómo llegó la historia a la gigante de televisión? «Por un lector, que trabajaba en HBO y hace como tres años dijo ‘este libro hay que comprarlo y hacer una serie'», contó Butazzoni y agregó: «HBO lo que hizo fue buscar una historia que a juicio de ellos fuera potente, interesante y de interés internacional».

«Muchas veces me han preguntado qué es ficción y qué es real en este libro. Yo creo que hay una distancia que es la que a mi me preocupa que no es la distancia entre la ficción y la realidad, sino que es la distancia entre la realidad y la verdad. Me parece que son dos conceptos distintos que tienden a solaparse histórica, sociológica y etimológicamente (…) Mi única preocupación con esta historia es que lo verdadero esté y esté bien contado», señaló el escritor y dijo que lo que se podrá ver en la pantalla de HBO «no es la novela» sino que «va a ser una versión cinematográfica de la novela con sus propias características, sus propias reglas y sus propios rigores».

Escuche la entrevista completa: