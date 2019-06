Larrañaga: «Este gobierno ha usado a los militares y después los escupe como si fueran un trapo de piso»

Foto: Alianza Nacional



El precandidato a la Presidencia de la República por el Partido Nacional, Jorge Larrañaga, está convencido de que no hay «un solo departamento» donde su sector no gane las elecciones internas o quede en segundo lugar. «Nosotros tenemos trazabilidad, 30 años de servicio público, eso nos da una exposición muy fuerte y credibilidad. Más allá de las luces de colores lo que importa son las propuestas», dijo a Así nos va.

En 2004 Larrañaga le disputó la interna del partido al expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera y consiguió la candidatura a las elecciones presidenciales. En 2009 ocurrió lo opuesto: las internas las ganó Lacalle Herrera y fue Larrañaga quien completó la fórmula presidencial. Y en 2014, tras perder la interna nacionalista, aceptó ir de vice de Luis Lacalle Pou. El precandidato recuerda que en las últimas elecciones consideró que «no podía dejar en la mitad del camino a compañeras y compañeros que habían creído en un proyecto» y asegura que ese fue el motivo por el que tomó la vicepresidencia: «para acompañar a mi partido». «Ese peor Larrañaga derrotado del 14 igual obtuvo 300 mil votos, cuatro senadores y 16 diputados. Soy un combatiente. Me encanta el repecho, nunca la bajada», sostuvo.

Este 2019, por cuarta vez consecutiva, Jorge Larrañaga se propone disputar el liderazgo partidario como precandidato para las internas de Junio. «Soy el candidato que le gana al Frente Amplio», afirmó Larrañaga a Así nos va y agregó: «Tengo años suficientes como para conocer que el Frente Amplio hace la política que le resulta muy fácil de hacer, que es el tajo: separar rico y pobre, Montevideo e interior, derecha e izquierda».

«Al otro día de la interna, si yo soy el candidato único a la Presidencia de la República, me voy a poner en contacto con los precandidatos de los partidos de la oposición para establecer ese mínimo común denominador que creo que es con el cual todos, más allá de los matices y diferencias tenemos que concurrir a la primera vuelta de Octubre», dijo Larrañaga y señaló que «el país necesita cinco o seis temas acordados de blindaje político».

Recientemente el precandidato nacionalista Juan Sartori anunció que apoyará la reforma constitucional que impulsa Larrañaga bajo el lema Vivir Sin Miedo. «Hay algo que es innegable, el candidato de la reforma soy yo», sentenció Larrañaga y considero que el sistema político uruguayo es «timorato, tremendamente conservador, con prejuicios ideológicos por la izquierda y con debilidades para dar la discusión por los que no somos de izquierda» y agregó: «Estoy podrido de no dar la discusión». Larrañaga consideró que «este gobierno del Frente Amplio ha usado a la Policía y no la respalda, ha usado a los militares y después los escupe como si fueran un trapo de piso».

«Trabajo sobre la base de un resultado que es ganar. Ese clima que crean las encuestas me genera un impacto sobre la necesidad de terminar legislando, porque termina siendo un bombardeo a la opinión pública», dijo el precandidato y acotó: «No tengo preocupación por el tema de las encuestas, la gente no le da bolilla a las encuestas».

Larrañaga estimó que para las elecciones internas su sector va a invertir en el entorno de los 700 mil dólares. «Vamos a quedar con un endeudamiento, porque venimos con la campaña desde el año pasado para juntar las firmas y eso nos demandó un esfuerzo, además de físico, económico», indicó. Acerca del financiamiento de las campañas políticas dijo que no cree que se pueda corromper la política porque exista financiamiento privado a las campañas electorales. «Podría haber un financiamiento enteramente público y que se hagan campañas en paralelo como sucede, que no se sabe de dónde vienen, contra candidatos», acotó.

