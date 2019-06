El valor del cuero descendió un 78,8% en tres años y preocupa a curtiembres

Foto: Foto: El País

El precio de los cueros en el mercado mundial ha tendido a la baja en los últimos años debido a una sobreoferta, lo que genera preocupación en las curtiembres. “Hay una oferta superior a la demanda y el cuero está sobrando en el mundo”, aseguró a Valor Agregado en Radio Carve Álvaro Castagna, gerente comercial de Zenda JBS.

De acuerdo a la información que difunde el Instituto Nacional de Carnes (INAC), en mayo de 2016 el cuero cotizaba US$ 0,87, en el mismo mes de 2017 a US$ 0,71, en 2018 a US$ 0,50 y en mayo de 2019 el valor descendió a US$ 0,19.

Álvaro Castagna entiende que a medida que el valor de la materia prima baja, el Uruguay “queda más expuesto al alto costo que significa la transformación del cuero y compromete el agregado de valor”. Y agregó: “Es una evolución del mercado y cada vez hay menos incentivos para agregar valor en el país, el cuero tiene que salir en etapas primarias”.

Contó que la empresa hace 8 años, aproximadamente, tenía mayor dedicación a la venta de cuero automotríz. “Además de curtir, lo terminábamos y cortábamos para las empresas que hacían el trabajo final de las fundas de los autos de alta gama. Ese negocio se mantiene pero la presión de precios es otro y los niveles de acuerdos también”.

La empresa JBS cuenta con varias unidades en el exterior que demuestran con mayor énfasis en costo de transformación en Uruguay. “Estamos más caros que una transformación que se realiza en italia. Eso nos está preocupando mucho”, destacó.

La empresa tiene una capacidad de producción de 60.000 cueros mensuales, un 25 a 30% de la disponibilidad de cueros generados por las industrias frigoríficas del país. “En la medida que la materia prima vale menos, la falta de competitividad nos deja expuestos y nos debilita”, remarcó.