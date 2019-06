Da Silva: “Si el gobierno no cambia de signo vamos camino a Venezuela”

Foto: Informativo Carve del mediodía

El senador suplente del Partido Nacional, Sebastián da Silva, dijo a Informativo Carve del mediodía que si el Frente Amplio continúa gobernando Uruguay va camino a convertirse en Venezuela ya que “las situaciones son comparables”.

“De una bonanza impresionante como tuvo Uruguay, hoy se quedó sin plata, y no veo reacción por ningún lado. Lo único que veo es gente justificando el déficit, gente que no tiene criterio de cómo ahorrar, y gente que no cambia el librito. Y si el librito del ahorro y la austeridad en el gasto público no existe de parte de los gobernantes el populismo lleva a las cosas que está viviendo Venezuela”, opinó el nacionalista.

En referencia a la campaña electoral, Da Silva la calificó como “muy fría con la gente muy caliente” ya que existe una “gran decepción” popular debido a que el país vivió momentos de gran bonanza económica de la cual “no quedo nada”.

El parlamentario sostuvo que el país tiene las condiciones naturales para repuntar, pero que existe “un freno psicológico”, que no permite ver las oportunidades.

Sobre el precandidato Juan Sartori sostuvo que es una persona que “no está dentro del Uruguay” y que votará por primera en las elecciones.